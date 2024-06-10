家中出現無眼貓咪 義工花盡心思救助 視力全無仍能感受人性光輝
撰文：貓與愛的世界
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一家人突然發現自家房子裏出現了三隻盲貓，牠們看起來狀況很差，急需幫助。
他們收留了這些小貓，給了牠們食物，就當計劃給牠們做絕育的時候，突然發現其中一隻懷孕了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
沒有辦法，只能聯繫救助機構，幫忙給這位貓媽尋找寄養之家。
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一對有照顧盲貓經驗的網友夫婦將貓咪收容了。貓媽在來到寄養之家當天就生了4隻崽崽，活了3隻。
而且，貓媽的盲似乎是遺傳的，牠天生就沒有眼睛，所以牠的寶寶很有可能也會遺傳這個盲貓的基因。
果不其然，孩子稍微長大一點開始睜眼後，其中一隻小貓就被發現沒有眼球了。
不過，這並不會改變什麼，因為牠們現在有很愛牠們的家人，不會因為牠們沒有眼睛而嫌棄。
所以，健康長大吧~
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