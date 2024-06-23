狗狗學狼叫背後7種含義　不只是任性也可能是健康訊號你聽懂了？

在養狗的過程中，你可能會注意到你的愛犬偶爾會發出“嗚嗚”的叫聲，這種聲音讓很多鏟屎官聯想到了狗的遠古祖先——狼。



狗狗學狼叫？其實牠有話要說。（波奇網提供）

有一些鏟屎官可能會覺得這是狗狗迴歸本性的表現，甚至覺得狗狗昂首挺胸仰天長嘯的樣子非常可愛、非常威武。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但很多人不知道的是，狗狗的「學狼叫」並非毫無意義地返祖行為，很多時候，當你的狗狗經常發出這樣的叫聲時，很可能是牠正在試圖傳達一些重要的信息給你哦！

狼叫也是一種返祖行為（波奇網提供）

今天就讓我們一起來解讀狗狗「嗚嗚」學狼叫背後有哪些想要傳達的信息吧~

1、受到體內激素影響

狗狗在發情期可能會通過學狼叫來吸引異性的注意，這是一種求偶行為。

二哈最常狼叫了（波奇網提供）

2、提示主人有危險

狗狗可能會通過狼叫來提醒主人注意潛在的危險，因為牠們無法用語言表達，比如牠們發現門外有陌生訪客時。

3、想念主人

狗狗可能會因為想念主人而學狼叫，特別是在主人長時間不在的時候，牠試圖用這種方式來「喚回」自己的主人。

有時候狗狗相遇，也會一起狼叫（波奇網提供）

4、感到無聊

在城市環境中，狗狗可能會因為缺乏活動和刺激而感到無聊，通過學狼叫來發泄，特別是當牠們想要玩耍、外出散步或需要關懷時。這是牠們試圖與你溝通的一種方式。

5、感到焦慮或不安

狗狗在感到焦慮或壓力時，可能會通過學狼叫來釋放壓力。這可能是因為牠們被單獨留在家裏、面對陌生環境或聽到了讓牠們不舒服的聲音（如煙花、雷聲）。

6、模仿行為

如果狗狗長時間與喜歡音樂的主人在一起，牠們可能會模仿主人的行為，如彈琴或唱歌時學狼叫

有樣學樣地叫（波奇網提供）

7、想要獲取獎勵

狗狗可能會因為發現“嗚嗚叫”能夠有效地獲得主人的反應而學會使用這種叫聲。這是一種條件反射，牠們通過重複獲得獎勵（如食物、玩具、關注）來強化這種行為。

8、身體不適

如果狗狗突然開始頻繁地“嗚嗚叫”，這可能是牠們在告訴你牠們感到不舒服或疼痛。這種情況下，應立即檢查是否有受傷或健康問題，並及時就醫。

有時候，狗狗突然出現狼叫情況，可能是身體不適。（波奇網提供）

如果你想減少狗狗「嗚嗚」學狼叫的頻率，也可以採取一些應對措施：

1. 提供安全的環境

確保狗狗的生活環境舒適安全，減少可能引起牠們焦慮的因素，如提供一個安靜的休息空間，避免暴露於過於嘈雜的環境中。



2. 增加互動和鍛鍊

定期與狗狗進行互動和鍛鍊，幫助牠們消耗多餘的能量，減少因無聊或精力過剩而引起的「嗚嗚叫」。



3. 注意健康狀況

一旦發現狗狗頻繁「嗚嗚叫」，尤其是伴隨其他身體不適的跡象，應及時帶牠們去獸醫處進行全面檢查。



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