養別人養過的狗狗會很難嗎？更多的愛與關懷外　給予安全感很重要

很多情況導致可能我們會養別人養過的狗狗，比如家長們在路邊撿到的流浪狗，或者是親戚朋友養了一半各種原因不養的狗狗，那像這種養了一半的狗狗，我們再接着養，會好養嗎？



飼養別人養過的狗狗，其實不是這麼簡單的，不同年齡的狗狗適應新主人的時間也不一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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短的幾天或者一兩周就能適應;長的需要幾個月才或者更長的時間。 如果新環境更舒服，更適合狗狗居住生活。新主人更愛護狗狗，照顧的更細緻，時間會相應縮短些。新主人如果想快速的走進狗狗的內心，需要給狗狗足夠的安全感，並且給狗狗吃好吃的，狗狗會知道你對牠好的。和牠多說說話，狗狗聽的懂的。主人不怕髒的話可以跟狗狗一起睡覺。

相對來說，還是幼犬接受新主人需要的時間短。成年狗狗可能要稍微慢一些，主人在飼養上要多一些耐心，因為牠可能從舊主人哪裏繼承了一些不好的習慣，在這個階段餵飯時候儘量不要打擾，以免被咬傷，而且狗狗也會懷疑你要搶他的飯。平時主人可以試着多叫牠的名字，餵牠一些小零食來增進彼此的關係，比如牠站在遠處你手裏拿着好吃的然後輕聲的愉快的叫牠的名字，晃動手上的食物吸引牠。

最後如果不是萬不得已的情況下，建議家長們養狗狗還是從小養起，這樣的狗狗的生活習慣和與家長的親密度都能達到一個最好的狀態，如果是成年犬的話，可能就沒這麼好了。

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