如何正確的幫助狗狗刷牙？除要專用工具外　這5個步驟要謹記

想要狗狗養得好，除了讓狗狗吃好喝好以外，狗狗日常的護理工作也是必不可少的，小編所說的護理工作可不是花點時間給狗狗梳梳毛就完事了，梳毛只是一部分，還要做好其他部位的護理，比如刷牙，清理耳朵，剪指甲等等。



今天我們要說的就是如何正確的幫助狗狗刷牙，有些寵物主總是認為狗狗不用刷牙，其實不然，如果不做好牙齒的清潔工作，那麼時間長了，狗狗就很容易長蛀牙，所以一定不要忽視，下面就一起來看看具體的方法吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

在說狗狗刷牙的方法之前，我們先來說說需要準備的東西，工具準備的好，給狗狗刷牙的工作才能順利進行：

1. 狗狗專用牙膏

去寵物醫院或商店購買，寵物專用牙膏，按照牙膏註明的用法用量使用。和牙刷一樣，不可以使用我們用的的牙膏，因為，我們使用牙膏中的成分，會引起狗狗消化系統不適。

2. 狗狗專用牙刷

可以使用給幼兒使用的牙刷，不過最好還是去寵物商店購買狗狗專用牙刷，注意千萬不能使用我們成人使用的牙刷，它有可能會損傷狗狗的牙齦。

3. 牙線

主要是用於幫狗狗清理牙齒上殘留的食物碎屑，牙線選擇我們常用的就好了。

準備好東西之後，接下來我們就可以給狗狗刷牙了。但不是所有狗狗都會願意去刷牙的。所以，在正式刷牙之前，要先讓狗狗熟悉以上物品及刷牙的動作。

起初，先用你的手去撫摸狗狗的嘴巴，之後慢慢換成撫摸牙齦，當它習慣了以後，就可以在手指上纏上紗布去擦拭狗狗牙齦，擠牙膏之前，先讓狗狗聞聞味道熟悉一下。在狗狗願意乖乖刷牙之後，就可以開始用牙刷正式刷牙了。

1、單手握住狗狗嘴巴，先開嘴唇，清洗牙齒可牙齦。

2、牙刷擠上牙膏後，儘量以十四五度角，放下狗狗牙齒和牙齦之間轉圈刷洗。

3、上下刷洗，清理牙縫中的牙石，直到牙齒表面乾淨。

4、清洗牙菌斑和牙垢的主要集中地-------牙齦線。

5、清水清洗狗狗口腔，將異物和牙膏清理乾淨。

通過文章大家都知道了如何正確的幫助狗狗刷牙，希望可以幫助到你們，小編提醒下，狗狗刷牙的頻率最好一周一次，如果有時間充足的話，次數多些更好。

延伸閲讀：替狗狗梳毛有什麼技巧？5個簡易步驟刷掉死毛和灰塵確保更健康

+ 12

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】