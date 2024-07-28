小貓咪的快樂其實很簡單　記憶力大考驗：我的小老鼠去了哪裏？

據說，小貓的智力相當於2-3歲的人類孩子，所有有時候牠們的行為會讓我們感到驚訝。



網友家的一隻小貓正在研究着將碗裏的兩個玩具挪到籃子裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓咪遇上玩具（youtube@Lazy Kitten）

預想地很好，奈何小爪子不給力。

要哪個玩具呢？（youtube@Lazy Kitten）

玩具拿出來後，直接掉在了地上，然後就撿不起來了。

努力檢起來（youtube@Lazy Kitten）

世上無難事，只要肯放棄！

很快，小傢伙就發現了碗裏還有一隻小老鼠，於是果斷拋棄地上的那隻，去夠碗裏的。

但沒想到，動作太猛自己也掉進了碗裏。

點擊圖片看得意貓咪檢玩具，雖然很無聊，但也很治癒呀！

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而這時，小傢伙注意到碗外面還有一隻老鼠（完全忘記了碗裏面的老鼠），又開始努力的夠夠夠……

最後，忙活了大半天，還是沒能把耗子放進去…

由此可見，小貓雖然聰明，但記性不好，而且…注意力不集中哈哈哈

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