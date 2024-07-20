救起險失明小貓咪 愛的力量引發奇蹟 重見光明外更成家中萌寵
撰文：貓與愛的世界
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前段時間，一個名為「PuppyKittyNYCity」的救助機構發現了一隻瀕死的小貓「Jade」，牠有嚴重的上呼吸道感染，體重過輕，身體虛弱，眼睛也看不見。
一名志願者意識到這隻小貓如果不24小時看護，估計會噶，便決定收養牠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
於是，Jade當天就被志願者帶回了家，全天守護，擔心牠體溫過低，更是將貓貓一直抱在懷裏保溫。
在志願者的精心看護下，Jade的生命體徵逐漸平穩，眼睛也一天天轉好。
終於有一天，小傢伙可以睜開眼看世界啦。
在身體恢復健康後，Jade也開始探索自己的新家。
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並且和家中的原住民交了朋友，兩隻貓雖然是忘年交，但感情出乎意料的好。
網友說：
Jade也很懂得感恩，非常親近人，牠每天都會在家門口迎接主人，讓人覺得特別治癒。
怎麼說呢？這也算是雙向奔赴了吧~
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