許多貓咪都討厭洗澡？專家揭貓咪與水的微妙關係：原來不是怕水

大多數鏟屎官最大的噩夢就是給貓洗澡，因為與喜歡在荒野水域游泳的老虎（同屬貓科動物）不同，家貓似乎大多數都不喜歡靠近任何有水的地方。



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尤其現在夏天到了，你想給貓主子清清爽爽地好好洗個澡，無論準備有多充分，場面最終會走向失控。貓應激，人也累垮了。

貓咪究竟為什麼這麼討厭洗澡？貓和水到底什麼關係呢？其實，貓對水的厭惡背後，有一些很有趣的科學知識哦。

貓咪不愛洗澡？原來有這麼多原因：

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追本溯源——貓咪天性使然

家貓與狗不同，在牠的馴化進程中，貓咪並沒有完全喪失野性，形態和行為都與其野貓祖先非常相似。

而發表在《科學美國人》雜誌的文章中，研究人員通過基因分析找到了家貓的祖先——非洲野貓。這種棲息於草原、沙漠或灌木叢的夜行獵手，正是家貓的起源。

家貓的祖先——非洲野貓（波奇網提供）

非洲野貓棲息在乾旱的環境中，很少有機會接觸廣闊的水域，因而不怎麼需要游泳這項技能來輔助生存。

也就是説，因為貓的祖先來自中東和埃及，這些地方炎熱、乾旱、乾燥。最早被馴化的貓是來自沙漠的動物，牠們很少接觸水，這就是貓不喜歡水的主要原因。

貓的祖先來自中東和埃及，這些地方炎熱、乾旱、乾燥。（波奇網提供）

身不由己——毛大衣不防水

大部分貓咪的毛髮並不防水。如果把牠們的毛髮拿到顯微鏡下觀察，你就會發現毛毛的表面覆蓋着瓦片一樣層層疊疊的鱗片層，防水性並不好。

大部分貓咪的毛髮並不防水（波奇網提供）

而發表在《貓醫學和外科雜誌》的研究表明，貓的正常體溫在36.7℃-38.6℃左右（高於人體的體溫），由於體溫較高，牠們的耐熱性也相當高，通常更喜歡熱和溫暖。

貓毛不防水，當貓被水浸濕時，這些毛層會變濕並降低牠們的體溫。

如果貓的毛髮很長，水會使牠變得更重，這使得貓很難在不溺水的情況下保持漂浮。如果毛髮較短，暴露在水裏會特別寒冷。

如果貓的毛髮很長，水會使牠變得更重。（波奇網提供）

所以設身處地地想象一下，洗澡對於貓咪來説，或許就相當於讓一個人穿着厚重的毛衣毛褲跳進水裏，渾身濕漉漉還很沉重，感覺肯定是不怎麼好的。

另外，有人或許會好奇為什麼狗狗那麼喜歡跳進水裏玩耍，而貓咪卻不呢？

其實我們經常看到狗玩水時會輕鬆地將水從皮毛上抖落，但貓卻不會這樣做。那是因為，狗狗的皮毛更接近雨衣，很容易把水弄掉，而貓的皮毛類似於羊毛衫，防水性差，且一旦打濕比較難短時間弄乾。

為什麼狗狗那麼喜歡跳進水裏玩耍，而貓咪卻不呢？（波奇網提供）

所以難怪狗狗會更喜歡游泳啦，主人們就別拿小貓咪去和狗狗比較了哈哈！

不洗澡=不愛乾淨？

其實你冤枉小貓咪啦，牠們自有自己的一套清潔小妙招！

發表在《美國國家科學院院刊》的研究發現，貓每天會花費數小時舔舐和梳理毛髮。貓的舌頭就像微型發刷，尖鋭的尖刺結構（稱為乳突）有助於梳理、去除污垢和散發多餘的熱量。簡直就是小貓咪自帶的「洗澡神器」。

貓每天會花費數小時舔舐和梳理毛髮（波奇網提供）

而貓的汗腺只長在沒有毛髮覆蓋的肉墊上，牠們的身上是不會出汗的，只會出油。

也許有些主人會嫌棄貓咪身上的「油」，覺得看起來很油膩，殊不知這種「油」對貓來説並不算「髒」。相反，油脂可以潤澤毛皮，發揮良好的防護效果。因此貓咪日常舔毛，還有一個作用是可以刺激皮脂腺分泌油脂，你可以將這種行為理解為是把油均勻地塗抹在毛髮上，就像塗抹護髮素一樣~

所以，鏟屎官強迫貓咪洗澡，在貓咪看來反而是在「幫倒忙」，因為你把牠辛辛苦苦塗上去的「油」洗掉了，你説小貓咪的心情能好嗎。

貓咪的身上是不會出汗的，只會出油。（波奇網提供）

儘管大多數品種的貓咪都不喜歡水，但也有例外，有些品種的貓喜歡在水裏待着，這種現象與牠們的進化和身體結構有關，土耳其、阿比西尼亞和一些雜交或訓練品種的貓對水或游泳沒有任何畏懼。

大多數品種的貓咪都不喜歡水，但也有例外。（波奇網提供）

綜合以上研究結果，貓的身體、皮毛和感官對水並不友好，不到萬不得已就彆強迫小貓咪洗澡或者游泳啦，就讓小貓咪以自己標準維持着「油光水亮」的舒適吧~不過個體之間還是有差異的，如果你想讓小貓咪愛上洗澡，那麼建議從小開始「脱敏訓練」，因為如果在幼貓階段就開始接觸水，那麼貓對水的接受能力是比成年之後再接觸要強一些哦。

基本上，多數貓咪不愛水（波奇網提供）

你家的小貓咪是喜歡洗澡還是討厭洗澡呢？

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