為讓救起貓咪們有更舒適生活空間　夫婦決定斥巨資這樣做：貓樂園

撰文：貓與愛的世界
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Denise 和 Thom Howard 夫婦倆在2016年開始了個人救助，主要是幫助周邊的流浪貓。

2019年疫情出現後，需要幫助的貓井噴式增長，家裏已經盛不下了。

兩夫婦都很愛貓，希望貓咪們生活得更好。（PURRADISE SPRINGS）

為了讓小貓有更多的空間，他們購買了一塊9英畝（約3.6w平方米）的土地，開了一家名為「Purradise Springs」的貓咪保護區。

救助這7年裏，他們大概幫助了600多隻貓，很多貓貓被送養出去，也有適合TNR的進行了絕育後放歸，還有一些去世的貓。現在保護區裏留下了大概是130多隻小貓。

貓咪樂園（PURRADISE SPRINGS）

因為保護區的空間很大，夫妻倆就想着多增加一些設施。

點擊圖片，齊來看看這個貓咪樂園：

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於是搭建了一些超大的帳篷，並歡迎全球各地的人來露營，重點是也可以帶着自家貓來。

來露營的小夥伴可以享受貓咪接待服務，如果你是吸貓體質，運氣好帳篷裏可能鑽來15只貓陪你睡覺。

很快，這項露營活動就吸引了很多人關注，基本上一開設預定就全部被訂出去了。

夫妻倆也沒想到預訂率會這麼高，他們說：「一開始只是想幫助附近無家可歸的貓，沒想到現在成了一個度假勝地了。」

這也算是意外之喜了……

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