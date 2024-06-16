遇上心儀的流浪玳瑁貓　這家人用零食利誘牠　最終結下不解之緣

網友@Sayo 家附近有一隻流浪玳瑁，牠膽子小，不擅長社交，因此遭到了同伴的排擠，總是自己一隻貓窩在Sayo家的屋檐下或者車底下。



網友一家都很喜歡這隻小貓，也很想收養他，還私自給牠取了名字「小小」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

就是這流浪貓咪，常常跑到小妹妹家中。（貓與愛的世界提供）

但小小這隻貓就很怕人，人一過來就跑。沒辦法，家人們只能打消收養的念頭。

突然有一天，事情出現了轉機！

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小小憑藉自己高超的彈跳力，竟然跳上了二樓進去了sayo的房間盜竊零食。

好傢伙，這差點沒讓網友樂瘋了，尋思這下是不是可以收養小小了？

可惜她一靠近，貓做賊心虛又跑了。

不過這給了大家信心，希望小小多來幾次，他們一定好吃好喝招待，讓牠感受一下家庭生活的温暖，然後趁機收養牠。

小貓咪還是很單純的，根本想不到網友一家的套路，牠後來又跑來幾次偷吃，都沒人抓牠，然後小小逐漸被幸福生活腐蝕，就成家貓了。

小貓咪命運不同了，牠有一個永遠的家！

這樣望梅止渴是可以的嗎？（貓與愛的世界提供）

哈哈哈，可能到現在小小還覺得自己賺到了呢！

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