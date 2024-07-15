山林裏救起一窩小貓　帶回家後原住貓秒成保母　場面溫馨網民羨慕

網友@Unimugi Hachi Channel 外出爬山的時候，發現了一窩被貓媽媽遺棄的小貓，擔心它們在野外活不下去，就將小傢伙們全都帶回家了。



網友的家裏本來就養了三隻貓，本來以為大貓接受小貓需要一段時間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看到這一幕，誰不羨慕。（youtube@UniMugiHachiChannel）

沒想到短暫的隔離後，雙方見面非常和諧。

家中貓咪似乎很期待新成員。（youtube@UniMugiHachiChannel）

而且橘貓「麥子」特別喜歡小貓，還主動承擔起了貓保姆的責任。

不僅任由小崽崽們貼貼…

保母與小貓們（youtube@UniMugiHachiChannel）

被壓尾巴搭手手也不生氣…

（youtube@UniMugiHachiChannel）

另一隻橘海膽也很體貼，偶爾會幫小傢伙們舔舔毛。

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至於奶牛貓…「莫挨老子…」

額，行吧，不管就不管，至少沒教孩子發瘋就很不錯了！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】