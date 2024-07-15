山林裏救起一窩小貓 帶回家後原住貓秒成保母 場面溫馨網民羨慕
撰文：貓與愛的世界
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網友@Unimugi Hachi Channel 外出爬山的時候，發現了一窩被貓媽媽遺棄的小貓，擔心它們在野外活不下去，就將小傢伙們全都帶回家了。
網友的家裏本來就養了三隻貓，本來以為大貓接受小貓需要一段時間。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
沒想到短暫的隔離後，雙方見面非常和諧。
而且橘貓「麥子」特別喜歡小貓，還主動承擔起了貓保姆的責任。
不僅任由小崽崽們貼貼…
被壓尾巴搭手手也不生氣…
另一隻橘海膽也很體貼，偶爾會幫小傢伙們舔舔毛。
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至於奶牛貓…「莫挨老子…」
額，行吧，不管就不管，至少沒教孩子發瘋就很不錯了！
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