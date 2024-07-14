被棄養貓咪們來到這咖啡廳　幾天後各有歸宿就剩下牠　最終命運？

小貓Gallagher 和牠的6個兄弟姐妹在一棟公寓大樓的垃圾箱後被發現，牠們很快被救援，並被送到Catfeine 貓咪咖啡館，等待領養。



一群貓咪被人遺棄，輾轉來到駕咖啡廳。（CATFEINE CAT CAFE）

Gallagher是一隻很活潑的小貓，牠性格很好，親人也親貓，每一個來咖啡館的貓都會成為牠的朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不僅如此，來這裏擼貓的人也都很喜歡牠。

但奇怪的是：卻沒有人願意領養牠。

幸好有不少好心人，把貓咪接走帶回家。（CATFEINE CAT CAFE）

Gallagher的兄弟姐妹都去了新家，甚至牠的老朋友新朋友也一個個被領養離開，只有牠成了釘子戶。

Gallagher不理解，牠很孤獨。

從上個月開始，工作人員發現Gallagher總是會爬進所有要被領養的小貓的籠子裏，看起來也很想被帶走，想要一個家。

牠這麼可愛，為何沒人帶牠回家？

這讓大家非常心痛，便在網上發帖說了貓咪的情況，希望牠能被選中。

終於，帖子逐漸發酵，有一對夫妻聽說了Gallagher的故事，很感動，不遠萬里過來帶牠走。

這一次小貓再也不用去鑽別的貓的籠子了，牠有了屬於自己的外出籠，也有了歸宿~

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