被棄養貓咪們來到這咖啡廳 幾天後各有歸宿就剩下牠 最終命運？
撰文：貓與愛的世界
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小貓Gallagher 和牠的6個兄弟姐妹在一棟公寓大樓的垃圾箱後被發現，牠們很快被救援，並被送到Catfeine 貓咪咖啡館，等待領養。
Gallagher是一隻很活潑的小貓，牠性格很好，親人也親貓，每一個來咖啡館的貓都會成為牠的朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
不僅如此，來這裏擼貓的人也都很喜歡牠。
但奇怪的是：卻沒有人願意領養牠。
Gallagher的兄弟姐妹都去了新家，甚至牠的老朋友新朋友也一個個被領養離開，只有牠成了釘子戶。
Gallagher不理解，牠很孤獨。
從上個月開始，工作人員發現Gallagher總是會爬進所有要被領養的小貓的籠子裏，看起來也很想被帶走，想要一個家。
牠這麼可愛，為何沒人帶牠回家？
這讓大家非常心痛，便在網上發帖說了貓咪的情況，希望牠能被選中。
終於，帖子逐漸發酵，有一對夫妻聽說了Gallagher的故事，很感動，不遠萬里過來帶牠走。
這一次小貓再也不用去鑽別的貓的籠子了，牠有了屬於自己的外出籠，也有了歸宿~
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