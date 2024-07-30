戀愛腦貓奴被貓咪以深情眼神盯著 還幻想出告白：我的眼中只有你
撰文：貓與愛的世界
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網友@ancocco_mofu 家是個多貓家庭，家裏的一隻狸花貓「小虎」，簡直就是個戀愛腦。
牠似乎對什麼都不感興趣，除了鏟屎官。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小虎每天最喜歡做的事情，就是用牠那雙圓溜溜的大眼睛盯着鏟屎官。
不管是在幹啥，小虎的眼神永遠深情鎖定！
一開始網友還以為牠是單純的喜歡看鏡頭……
點擊圖片放大看，被小虎盯著的你，能不心動嗎？
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後來發現……是在看人。
就拿玩逗貓棒來說，家裏別的貓看到逗貓棒的時候都很開心。
但小虎的眼中只有拿逗貓棒的鏟屎官…
小虎：「我的眼中只有你！」
救命…看小貓咪這個眼神，真的別太愛了！
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