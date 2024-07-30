戀愛腦貓奴被貓咪以深情眼神盯著　還幻想出告白：我的眼中只有你

網友@ancocco_mofu 家是個多貓家庭，家裏的一隻狸花貓「小虎」，簡直就是個戀愛腦。



牠似乎對什麼都不感興趣，除了鏟屎官。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小虎斑貓總是盯著你（X@ancocco_mofu）

小虎每天最喜歡做的事情，就是用牠那雙圓溜溜的大眼睛盯着鏟屎官。

牠是在盯著手機鏡頭吧~（X@ancocco_mofu）

不管是在幹啥，小虎的眼神永遠深情鎖定！

一開始網友還以為牠是單純的喜歡看鏡頭……

點擊圖片放大看，被小虎盯著的你，能不心動嗎？

+ 3

後來發現……是在看人。

就拿玩逗貓棒來說，家裏別的貓看到逗貓棒的時候都很開心。

但小虎的眼中只有拿逗貓棒的鏟屎官…

小虎：「我的眼中只有你！」

救命…看小貓咪這個眼神，真的別太愛了！

延伸閱讀：家中貓咪們對貓奴新生寶寶充滿好奇 最終反應竟變這樣：無私地愛（點擊連結看全文）

+ 18

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】