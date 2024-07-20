吸貓吸狗有潛在危險？專家列出5大疾病風險　嚴重恐引發敗血症

許多家中有飼養寵物的狗奴或貓奴，喜歡「吸貓」、「吸狗」，以獲得幸福感、紓解壓力。但日本醫師提醒，這樣的舉動可能會感染多種人畜共通病（Zoonosis），呼籲飼主多小心。



《東洋經濟》報導，北海道大學教授苅和宏明表示，將鼻子埋進狗或貓的身體上吸氣的行為，恐讓寵物分泌物接觸到飼主的鼻黏膜，導致病菌入侵，因此不建議這種「吸貓、吸狗」的行為。他同時列出需要特別注意的5大疾病：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪與狗狗這麼可愛，怎能不愛。（unsplash@madalyn-cox）

專家指與毛孩親密互動，要留心這5大疾病：

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皮癬菌病

皮癬菌病是真菌引發的傳染病。若狗、貓、兔子或倉鼠等寵物感染，可能會因碰觸等方式傳染給飼主。這種傳染病在梅雨或夏季特別容易發生。被感染的部位會出現發癢、圓形皮疹。若頭部被感染可能會有頭皮屑增加、圓形禿等症狀。若飼主發現感染，可以到皮膚科接受治療。

巴氏菌症

巴氏細菌（Pasteurella）主要棲息在貓狗的口腔內，若飼主遭到咬傷與抓傷，就可能被感染。苅和指出，「吸狗」或「吸貓」可能導致不喜歡肢體接觸的貓狗累積壓力，使他們咬或抓傷飼主，導致感染。除此之外，若飼主嘴對嘴餵寵物食物、或臉部被寵物舔舐，也可能成為染病的原因。

巴氏菌症的特徵是傷口會急遽紅腫與疼痛，若症狀嚴重甚至可能引發敗血症。若飼主發現身上傷口開始紅腫，最好盡快就醫。

貓抓病

貓抓病是韓瑟勒巴通氏菌引發的細菌性疾病。若遭貓狗咬傷或抓傷就可能感染。儘管許多人被這種細菌感染後，往往沒有太大的症狀就痊癒，但偶爾會有人出現高燒、頭痛、疲倦、淋巴結腫大的症狀，且會持續好幾個月。

蛔蟲病、弓形蟲感染症

這兩種疾病都是由寄生蟲感染。若飼主的嘴巴或鼻子，接觸到貓狗糞便就可能染病（弓形蟲感染症僅有貓的糞便會感染）。苅和指出，不管飼主有多常幫寵物洗澡與清潔，貓與狗整理毛時，寄生蟲仍可能會沾在毛上。因此飼主將臉埋在寵物身上就可能感染。苅和強調，弓形蟲感染症可能會傳染給胎兒，導致流產、小頭症，孕婦要特別小心。

過敏性疾病

不只是人畜共通病，吸貓、吸狗還可能引發打噴嚏、流鼻水等過敏反應，同時也是引發氣喘的原因。

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