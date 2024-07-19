被家中兩貓愛著會是怎樣？貓奴分享最甜蜜負擔 靠這招馴服貓咪們
撰文：貓與愛的世界
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網友@happynyaoko 家裏的兩隻小貓非常喜歡姐姐，每天都要膩歪在姐姐的身邊，還經常因為姐姐擁抱其中一隻而生氣。
為此，姐姐小小年紀就學會了雨露均霑哈哈~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
如何才能同時滿足兩貓咪呢？
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也是甜蜜的負擔啊~
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