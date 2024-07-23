卡車司機有驚人發現　小貓竟然藏身在這位置　最終被救起更有新家

網友是一名卡車司機，在每次出行之前，都會檢查自己的車子，確保一切正常。



5月的一天，他在進行例行檢查的時候，突然發現卡車的車輪之間卡了一隻貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

幸好卡車司機夠細心（x@OSHP_NEOhio）

牠是豎着卡在裏面的，看起來就像是立正罰站一樣。

貓咪為何會躲在這位置（x@OSHP_NEOhio）

因為小貓太小了，再加上他沒有救助的經驗，擔心自己強硬的把貓弄出來，牠會受傷，就聯繫了巡警隊尋求幫助。

點擊圖片看救援隊拯救貓咪過程，真的是花了許多人力物力：

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很快巡警隊和救援隊趕到了現場，他們小心翼翼地擰開了一個輪子，將貓救了下來。

當時小貓還懵懵的，好像沒反應過來。

後來，貓貓被送到了一個寄養之家，並在6月時被人相中收養了。

現在這隻「卡車」小貓，可以在新家無憂無慮地生活啦~

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