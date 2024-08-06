發現汽車困著1隻貓咪 擔心牠中暑警察竟然搜整棟大樓找車主
撰文：貓與愛的世界
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前幾天，美國佛州的一名警察@Mike Matthis 要去吃午餐，剛停好車就聽到隔壁車輛傳來了怪聲。
他覺得奇怪就走過去看，發下有一隻小貓被困在汽車的保險槓裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
要知道當天的氣温特別高，如果小貓一直出不來，很可能中暑甚至死亡。
Matthis 意識到必須要立刻救援，但他不能沒經過車主的同意去動他的車。
於是，Matthis 決定搜查附近的這棟大樓，還真讓他找到了車主。
對方也很好說話，聽說有貓被困後，和Matthis 一起切開了保險槓將貓救了下來。
後來，小貓被取名為「Loki」，被Matthis收養了。
ps：小夥伴們夏天開車前一定要檢查一下車子附近哦，看看有沒有小貓~
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