遇上收容所貓咪兄弟情深對望秒淪陷　帶回家後貓生不一樣：被征服

前不久，一對貓兄弟被送到了收容所，因為牠們的主人無法再照顧牠們了。



貓貓的名字取自《布偶大電影》（The Muppets）中的科米特（虎斑）和福齊（黑貓）。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（ExploitsValleySPCA）

因為兩隻小貓從小一起長大，關係特別好，所以收容所不希望牠們被分開領養。但同時收養兩隻貓的家庭又比較少見，所以可以說給牠倆找領養是場硬戰。

令人沒想到的是：兩隻小貓好像是訓練過的，就特別的粘人，非常容易拿捏兩腳獸。

最愛是賣萌（ExploitsValleySPCA）

科米特總是賣萌，朝着路過的人爪爪開花。福齊喜歡站起來貼貼兩腳獸。

黑貓貼貼（ExploitsValleySPCA）

重點是，黑貓貼貼，虎斑也貼貼…連鎖反應。

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沒幾天，收容所的員工們全部淪陷，甚至都有工作人員想好了，要是牠倆找不到領養，就自己帶回家去。

想的挺好，但被人截胡了哈哈哈~

網友@布琳 一家想領養兩隻小貓，但很可惜之前相中的貓還沒來得及去看，就被領養走了。

他們只能繼續找其他有眼緣的貓，然後就看到了虎斑和黑貓兄弟組合。

因為布琳的媽媽生前很喜歡看《布偶大電影》，所以一看到這倆貓，她就覺得是命中註定，便將貓兄弟倆都帶走了。

就這樣，倆兄弟在收容所短暫的待了幾個禮拜，就擁有新家了，現在過得非常幸福~

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