愛貓竟變成情敵？黏著男友不肯放 不禁發出靈魂拷問：你是我的貓
撰文：貓與愛的世界
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最近，有網友吐槽自家貓實在是太黏自己男朋友了，她很嫉妒。
當然，是嫉妒男友哈，不是嫉妒貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
據網友描述：男友工作時，家裏的小貓會陪伴在一邊。
平時還會趴到男友身上，摟着男友入睡……
天殺的！這以前都是她的福利，自從男友來了之後，貓就變心了！
點擊圖片放大看，貓咪與男友的互動！快被氣死！
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網友氣死了，決定要挽回貓咪的心。
於是，她穿了一件男友的球衣，然後跑到了牠經常待着的墊子上，但貓的反應就很冷漠，根本不來貼貼。
網友不死心，又跟着貓去了牠經常玩遊戲的沙發上，小貓依然冷酷。
連續兩次的失敗，讓網友不敢嘗試第三次，只能開始強制愛了。
既然不樂意跟我貼貼，那我就貼你吧！
看吧，強扭的瓜，有時候也很甜~
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