從流浪到被愛　貓姐妹一周內用相同方法覓得幸福家庭收養：是緣份

網友@海倫 在收拾庭院的時候發現了一隻小貓，牠眼睛滿是分泌物、還流鼻涕…看起來非常需要幫助。



於是她立刻聯繫了Sparkle Cat Rescue救援組織。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓米姐妹（Sparkle Cat Rescue）

救助人員趕到現場後發現貓咪的狀況很差，必須緊急救助並全天護理。

就這樣小貓在醫護人員的精心照料下活了下來，並逐漸康復，還擁有了一個好聽的名字：「費莉西亞」。

被救起時，毛髮很亂。（Sparkle Cat Rescue）

在費莉西亞被救助的一周後，救援人員又接到了電話，說有一隻跟費莉西亞長得一毛一樣的小貓，就躺在牠當初被救的地方附近。

健康小貓（Sparkle Cat Rescue）

救援人員意識到那可能是費莉西亞的姐妹，於是立刻前去救援。結果還真是！而且這隻貓狀況也跟費莉西亞一樣差。

竟然領養回來貓咪姐妹（Sparkle Cat Rescue）

不過，大家經驗豐富，很快就把小傢伙給治好了，並且養胖胖。後來，這對貓姐妹被同一戶人家領養了，這下再也不分開了~

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