從流浪貓到家中寶貝 網民曬出貓咪們奇妙的成長照：大隻又健康
撰文：貓與愛的世界
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2023年7月，網友@moon09_take 在一家獸醫院領養了兩隻被救助的流浪貓，當時小貓咪才兩個月大，非常小。
那時候，牠們很喜歡一個炸蝦玩具，總是抱着玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
可玩具大概有27厘米長，幾乎跟貓一樣大，所以兩個小傢伙玩玩具的樣子就特別可愛，網友還特地趁貓跟玩具睡覺的時候，拍照留念了。
後來，小貓漸漸長大，在貓貓8個月大的時候，小狸花突然患上了貓傳腹。
當時情況十分嚴重，網友都以為牠挺不到1歲的生日了。
但他沒放棄，四處求助，帶着貓輾轉各大醫院，最終幫貓撿回了一條小命。
於是，在貓貓們1歲生日的時候，網友突發奇想，又讓牠們和炸蝦玩具拍了一張照片。
小傢伙們已經完全是隻大貓了！
點擊圖片放大看，家中貓咪們的可愛照：
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這張照片，不僅見證了貓咪的成長，更見證了鏟屎官又多用心養貓。
以後也請幸福健康的長大吧~
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