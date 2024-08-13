救起可愛小貓耐心照顧　7年後牠變成大叔了　網民：還我可愛模樣

撰文：貓與愛的世界
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2012年的時候，收容所收容了7只小貓，其中一隻名為「Jaico」的小貓因為愛過敏還脆皮，就被經驗豐富的志願者收養了。

Jaico剛來家裏的時候，像個羊毛氈娃娃，就特別可愛，恰到好處的媒婆痣讓小傢伙更添了一絲獨特的魅力。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小時候，貓咪很虛弱。（x@kanariya_YA）

講道理，就衝這可愛長相，很難長歪啊。

小可愛一隻（x@kanariya_YA）

但偏偏，歲月是把殺豬刀，貓大十八變！

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隨着體重和年紀的增加，Jaico的長相也發生了翻天覆地的變化。

青春期，比較狂傲…

喵：你們在討論我嗎？（x@kanariya_YA）

中年就開始發福了…

到現在…已經油的不行了。

這讓鏟屎官都相當無語：

「誰能想到這是一隻貓呢？」

可說不是呢哈哈！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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