救起可愛小貓耐心照顧 7年後牠變成大叔了 網民：還我可愛模樣
撰文：貓與愛的世界
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2012年的時候，收容所收容了7只小貓，其中一隻名為「Jaico」的小貓因為愛過敏還脆皮，就被經驗豐富的志願者收養了。
Jaico剛來家裏的時候，像個羊毛氈娃娃，就特別可愛，恰到好處的媒婆痣讓小傢伙更添了一絲獨特的魅力。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
講道理，就衝這可愛長相，很難長歪啊。
但偏偏，歲月是把殺豬刀，貓大十八變！
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隨着體重和年紀的增加，Jaico的長相也發生了翻天覆地的變化。
青春期，比較狂傲…
中年就開始發福了…
到現在…已經油的不行了。
這讓鏟屎官都相當無語：
「誰能想到這是一隻貓呢？」
可說不是呢哈哈！
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