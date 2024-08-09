流浪貓主動鑽到背包求收養？夫妻下秒發現情況不秒：牠是在求救

一對夫妻在大賣場採購完食物正在停車場裝買來的戰利品時，一隻乳牛貓突然衝出來巴上這對夫妻的後背包，十分親人的模樣就像是在說「快收編我」，結果下秒畫風突變這對夫妻才發現原來貓咪根本不是主動討好求收編，而是在求救。



根據《The Dodo報導，英國一名女子霍爾（Kate Hoare）與老公賽布（Seb Hoare）一起在保加利亞班斯科（Bansko,Bulgaria）當地的雜貨店採買東西，正當這對夫妻在停車場把買來的商品一一裝入車子後車廂時，霍爾突然發現遠處好像有個東西在動，基於好奇心驅使她便走過去一探究竟，結果居然看到一坨毛茸茸的東西朝自己狂奔而來，乍看很像是一隻老鼠，嚇得霍爾不斷尖叫。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

結果沒想到這隻毛茸茸的黑色小毛球就這樣狂奔並跳到霍爾的後背包上面死死抓著不肯放下，在老公賽布的幫忙才趕快將後背包放下一探究竟，此時才發現這隻緊抓著他們後背包不放的生物不是一隻老鼠，而是一隻花紋黑白相間的乳牛貓幼貓。

點擊圖片放大看，貓咪鑽到背包時的情況：

+ 2

霍爾夫妻看到是貓咪便放下心中大石，輕輕將小貓從背包上抓出來，試圖安撫這隻受到嚴重驚嚇小貓的情緒。霍爾表示，這隻小貓被抱起來的時候異常親人，不斷用臉蹭脖子還用小爪輕輕抓住手臂，本來還想說自己真是有夠幸運可以被一之流浪貓欽點當鏟屎官，但下秒霍爾夫妻秒發現不對勁。

貓咪在害怕些什麼呢？（tiktok@hoareo）

正當霍爾夫妻忙著安撫浪貓情緒時，遠方突然傳來劇烈狗吠聲，嚇得小貓立刻掙脫霍爾夫妻的雙手衝向旁邊的一棵樹上，此時霍爾夫妻才釐清事件的來龍去脈。原來這隻流浪乳牛貓應該是在附近跟母貓走散，同時又遇到兇悍的野狗追逐，剛好附近都沒人只有他們兩位人類，小奶貓應該是為了求霍爾夫妻保護自己，所以才會自己主動衝出來跳上背包求庇護。

安撫貓咪後，更決定要收養牠（tiktok@hoareo）

儘管當下這隻小貓因為被野狗追逐嚇跑了，但搞清楚狀況後的霍爾夫妻在隔天立刻回到原地，發現將小貓還在現場便直接帶回家收編，並取名為斯坦科（Stanko）。在結束於保加利亞的出差行程後，霍爾夫妻將斯坦科帶回了英國北威爾士，暫時給朋友照顧斯坦科，因為工作關係霍爾夫妻不能太快離開保加利亞，但他們向朋友承諾未來回到英國後會將斯坦科帶回家照顧。

貓咪會有個幸福的家（tiktok@hoareo）

延伸閱讀：為防止貓咪逃跑建起高圍欄 沒想到喵星人越獄可以去到這麼盡（點擊連結看全文）

家中最活躍好動的貓咪Ouzo。（tiktok@emilypaygee）

點擊圖片放大看這隻想逃家的貓咪：

+ 5

延伸閱讀：

影／基隆外海驚見小海豹「呆萌探腦」想上船 專家驚呼罕見：一般僅出現在這海域

基隆外海呆萌海豹研判迷途找不到媽 疑斑海豹最南紀錄

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】