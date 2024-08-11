貓咪懷孕期間被棄養 颱風夜義工助牠誕下6胞胎小貓：貓生不一樣
撰文：貓與愛的世界
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一家住戶搬家後，將懷孕的小貓給拋棄了。
很快，當地的救援隊就注意到了貓媽媽的情況，牠肚子很大看起來隨時會生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
救援隊本打算先給牠找個寄養之家，但咋看都來不及，就臨時騰出來了一個屋給牠，產房也準備好了。
有了安居之所後，貓媽媽很快就活潑了起來，像模像樣的整理毯子，看起來要生。
齊來看看一窩活潑的小貓咪們：
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但工作人員盯了牠好幾天，就是不生。
不過貓媽還是很懂人情世故的，孩子雖然沒生，但是兩腳獸伺候的很到位，只要看到人就瘋狂貼貼，把大家哄得不要不要的。
就這樣過了一陣，在台風登陸的日子，貓媽媽突然生寶寶了，生下了6隻小豬咪。
每一隻都圓滾滾的，特別可愛。
大家都超喜歡牠們，24小時幫看孩子，伺候貓媽坐月子。
貓寶寶也在兩腳獸的照顧下，變得更加圓潤。
工作人員說等小貓兩三個月大的時候就可以開放領養了，一定會給孩子們找個不錯的家。
小聲嗶嗶：小貓崽也太可愛了吧，我從來都沒見過這麼小隻的貓嗚嗚~
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