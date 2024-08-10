流浪貓遭車禍下巴骨折只能插喉進食　不放棄的愛與求生意志現奇蹟

2018年的時候，網友@麻衣 在開車的路上看到了一隻小貓。



牠似乎被車撞了，左眼突出，眼睛和嘴巴都在流血…貓貓不能動，但尚有呼吸。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻流浪貓被救起寺，已是奄奄一息。（X）

網友便聯繫了動物醫院，並帶着貓前往。

獸醫對小貓的情況表示不樂觀。（X）

因為小貓是流浪貓，傷的很重，醫生建議她安樂死。

但網友想：還是救救看吧，萬一能救活呢！就這樣，貓貓被取名「小綠」，做了緊急手術。

小綠的情況比較嚴重，牠無法站立，而且左眼已經萎縮，下巴骨折也沒有辦法自主進食，只能插食管，就算這樣努力地想要活下去。

網友也每天去給貓貓打氣，摸摸牠的小爪子告訴牠：「要加油！」

每到這時，小綠都會輕輕地「喵」一生，好像在說：「我知道了！」



不要放棄（X）

住院的第五天，小綠能站起來了。

小貓能站起來了（X）

看到這一幕的網友感動得差點沒哭出來。

點擊圖片看這隻求生意志極強的小貓，是如何一步步走上康復之路：

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住院兩周後，小綠出院了，雖然還要插管餵食，但精神狀態什麼的都非常好。

後來，小綠在鏟屎官的精心照顧下恢復了健康，現在已經是大眼萌貓啦~

這一切多虧了鏟屎官的不放棄，也很慶幸小貓有着超強的求生欲。

大難不死必有後福，以後會更幸福的~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】