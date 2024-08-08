巴黎奧運驚見貓咪施展神秘力量 助非洲體操女將奪金牌：完美一抓
撰文：中天新聞網
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近日一段影片在社群媒體上瘋傳，影片中可見，一隻貓咪似乎用神祕力量幫助阿爾及利亞17歲體操選手內穆爾（Kaylia Nemour）成功完成高難度動作，避免從平衡木上摔落。這段影片讓人不禁為之驚嘆。
事件發生在巴黎 奧運期間，內穆爾剛剛成為非洲首位贏得奧運獎牌的體操選手，在高低槓項目中奪金。然而，社群平台X上傳的一段12秒影片中，這隻貓咪成為了新的焦點。
當時內穆爾在平衡木上連續完成三個後翻，由於重心不穩險些摔下，畫面中貓咪迅速伸出小爪，彷彿傳遞了一股神祕力量，讓內穆爾重新站穩。內穆爾也成功於4日奪下巴黎奧運女子體操高低槓金牌。
點擊圖片看貓咪如何伸出救援一抓：
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這段影片瞬間引起廣泛關注，累積了超過819.8萬次觀看。不少網友紛紛留言表示：
「太神奇了」、
「完美的救援」、
「這貓咪真是太貼心了！」
有的甚至笑稱，如果是自己家的貓，可能會伸手推下去。
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