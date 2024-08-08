巴黎奧運驚見貓咪施展神秘力量　助非洲體操女將奪金牌：完美一抓

近日一段影片在社群媒體上瘋傳，影片中可見，一隻貓咪似乎用神祕力量幫助阿爾及利亞17歲體操選手內穆爾（Kaylia Nemour）成功完成高難度動作，避免從平衡木上摔落。這段影片讓人不禁為之驚嘆。



Kaylia Nemour成功完成高難度動作（路透社）

事件發生在巴黎 奧運期間，內穆爾剛剛成為非洲首位贏得奧運獎牌的體操選手，在高低槓項目中奪金。然而，社群平台X上傳的一段12秒影片中，這隻貓咪成為了新的焦點。

當時內穆爾在平衡木上連續完成三個後翻，由於重心不穩險些摔下，畫面中貓咪迅速伸出小爪，彷彿傳遞了一股神祕力量，讓內穆爾重新站穩。內穆爾也成功於4日奪下巴黎奧運女子體操高低槓金牌。

點擊圖片看貓咪如何伸出救援一抓：

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這段影片瞬間引起廣泛關注，累積了超過819.8萬次觀看。不少網友紛紛留言表示：

「太神奇了」、



「完美的救援」、



「這貓咪真是太貼心了！」



有的甚至笑稱，如果是自己家的貓，可能會伸手推下去。

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