流浪小貓看到車子便靠近　然後便匆匆溜走　網民：還沒等到心上人

前不久，一個救援組織的志願者收到了一則求救訊息，說是：麥當勞的免下車通道那塊有隻小貓，已經待了一個多星期了。



而且這貓很奇怪，看到車過來，就跑跟前哭，人一下車，牠就逃跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

流浪貓就喜歡待在這位置（Clare at Saving Stevie）

志願者懷疑這是一隻i貓，於是就開車去了麥當勞，果不其然就碰到了牠。

想着貓很怕人，志願者就設置了食物陷阱，然後躲得遠遠的。

看著車子到來（Clare at Saving Stevie）

小貓還是經歷的太少，不到五分鐘就上當了，被抓到了籠子裏。

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志願者將貓貓帶回家，給牠取名「蘋果」。

奇怪的是，這隻小貓一回家後，就沒有了那膽怯的樣子，特別適應，讓志願者都懷疑牠之前是裝的。

貓咪其實很親人呢～（Clare at Saving Stevie）

蘋果不僅喜歡新家，還喜歡新的鏟屎官，任摸任抱的，就好像早就準備好做家貓一樣。

所以，蘋果在麥當勞那蹲守，很有可能是想給自己挑一個有愛心還有耐心的鏟屎官哦。

還真讓牠蹲到了！

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