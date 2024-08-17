貓咪與鏟屎官關係破裂？5大貓咪討厭行為不要做　小心被列黑名單

貓咪是警戒心很強的動物，就算你是牠的飼主，若常做出令貓咪討厭的行為，也可能被牠們列為拒絕互動的對象。



日本寵物網《ねこちゃんホンポ》專欄作家便分析，飼主若常做出以下5種舉動，恐讓貓咪與你越來越疏遠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 說話大聲：貓咪的聽覺很敏銳，不喜歡太大的噪音，如果你平時講話很大聲，貓咪就會常常逃離你所在的空間。



2. 動作很大：與第一點很類似，貓咪也不喜歡東西掉落、大力關門等巨響，如果你是做事情比較豪放粗獷的人，牠們可能會時常被你的動作嚇到。



3. 經常打罵：貓咪不聽話或犯錯時，有些人會用打罵的方式想要改正牠們的行為，但是貓咪並不理解主人發火的原因，訓斥只會讓貓咪受到驚嚇，並逐漸不信任主人。



4. 強迫互動：有些人看到貓咪太可愛忍不住就想擁抱或撫摸牠們，但過分強迫的親密互動，可能會讓貓咪感到暴躁、厭煩。



5. 常誤踩貓：相信飼主都有在家不小心踩到貓咪的經驗，但如果誤踩的頻率太高，三天兩頭就踩一次，貓咪自然就會想要離你遠一點。



讓主子生氣，你絕不會好受。（unsplash@cyrus-chew）

與貓咪的信任關係不是一朝一夕就能建立起來的，人類所有細微的舉動和態度，都能影響貓咪對我們的信任感。因此身為飼主，應該了解貓咪的習性與本能，為牠們打造一個零壓力的生活環境。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】