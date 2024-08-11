鏟屎官分享5個讓人類著迷的貓咪行為　看完心都融化了：我想做貓

許多鏟屎官看著家中吃飽睡睡飽吃的可愛貓咪，不禁會心想：「好希望下輩子能當貓啊！」



做貓咪不好嗎？（unsplash@girl-with-red-hat）

日本一位資深鏟屎官於《ねこちゃんホンポ》分享5個最令人類羨慕的貓咪行為特徵，一起來看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1. 想睡就睡：貓咪擁有一種非常chill的生活方式，就是可以睡一整天，而且隨時都能入睡，完全沒有輾轉難眠的問題。

2. 運動健將：貓咪的身體非常靈活，能輕鬆穿越狹窄的空間、跳到高處，強大的柔軟度和肌力超級令人羨慕。

3. 思維正向：貓咪即使遭遇失敗，也會透過做其他事情來轉移心情，例如偶爾跳躍失足，就會舔舔毛、伸伸懶腰，表現得好像什麼事都沒發生一樣。

4. 坦率表達：當貓咪感到孤單、飢餓時，會坦率向他人表達需求，用鼻子蹭蹭主人、可愛喵喵叫撒嬌，讓主人願意主動來照顧牠們。

5. 天生可愛：貓咪無論高矮胖瘦、睡著還是醒著、幼貓還是老貓，看起來就是十分可愛，就連生氣、哈氣的表情也可愛得令人難以招架。

貓咪不僅是行為、外表非常有魅力，正向的思維方式上也很值得人類效仿，你是不是也超級羨慕喵星人啊？

你也覺得做貓很幸福嗎？（unsplash@karina-vorozheeva）

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