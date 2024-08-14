一覺醒來天降6隻小奶貓 貓媽為孩子求包養 義工滿意：非常健康
撰文：中關村在線
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前幾天，美國新澤西州的一位網友家裏發生了一件非常有趣的事情：
流浪母貓「夢雲」生產期將至，嫌棄外面天熱，決定給自己找一個涼快的產房，便鎖定了網友家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
夢雲非常懂事，想着自己是藉助人家的房子生產，便沒有搞出大動靜，半夜偷偷地潛入網友家的客房生了6隻三花。
第二天早上，網友打掃衛生才發現的牠們。
網友一家沒有驚擾貓貓，直接聯繫了當地的動物救援組織。
很快，經驗豐富的救援人員就將這一家7口給接走了。小傢伙都非常健康哦~
點擊圖片放大看這些可愛的貓咪們：
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該說不說，生了6隻三花是什麼概念？
一睜眼全是劉亦菲，貓媽得超級驕傲吧！
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