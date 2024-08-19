流浪鬥牛梗遭豪豬攻擊　臉插1500根刺致失明　義工行為助重獲新生

真的是慘上加慘！加拿大一隻鬥牛梗遭主人遺棄流浪街頭，飢餓難耐的牠想吃豪豬果腹，結果被攻擊滿頭都是刺，甚至被刺進眼睛，導致左眼失明。



被遺棄的2歲鬥牛梗覓食時慘遭豪豬攻擊（FB@Paws Up Program - PUP）

據《Daily Mail》等外媒綜合報導，一個動物救援組織於7日在加拿大亞伯達省（Alberta）埃德蒙頓一個社區，發現一隻可憐的流浪狗，牠滿臉是尖刺，痛到不行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

布魯圖臉上1500根刺終於全數被移除，但左眼已經失明。（FB@Paws Up Program - PUP）

深入了解才知道，這隻名為布魯圖（Brutus）的2歲斯塔福郡鬥牛梗 (Staffordshire Bull Terrier) ，近期慘遭主人拋棄，在街頭已流浪多天。牠肚子實在餓到不行，被迫去豪豬巢穴覓食，結果激怒豪豬發動保護機制，被攻擊的布魯圖滿臉插滿恐怖尖刺。

（FB@Paws Up Program - PUP）

透過救援組織於網路上發布的照片顯示，布魯圖從鼻子到嘴巴都是刺，牠痛到無力掙扎，只能癱軟地趴在地上。義工發現後，緊急將牠送往鄰近24小時營運的獸醫院進行治療。

布魯圖前後一共被拔除1500根刺，其中7根還射中左眼，導致失明。獸醫說真的很慘，因為包括牙齦、上顎都被尖刺刺傷。

而由於當地有豪豬巢穴，因此類似事件不斷上演，這已經是兩個月內發生的第27起豪豬攻擊事件。目前救援單位已著手募款為牠籌措醫療費，待復原後將為牠尋覓新家。

每隻豪豬身上約有3萬根刺（unsplash@jeffrey-hamilton）

據悉，每隻豪豬身上約有超過3萬根刺，刺與身體連結非常鬆散，也因此受到撞擊時就會脫落，但牠們無法主動射出尖刺。但這些刺非常銳利，可刺穿皮膚甚至穿透肌肉，刺上還帶有細菌，為防感染需盡快拔除。

獸醫提醒若寵物不慎遭到刺傷，最好施打麻醉下才能確保安全拔除。

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