好奇心極強狗狗　將頭鑽到輪胎中間　消防員這樣做才能救起牠

不久前，美國紐澤西州某消防局接到一民眾報案，稱家裏的狗狗「黛西」因為好奇把頭伸進了廢棄的輪胎裏面，結果現在頭被卡在裏面出不來了...



消防人員趕到場後，先是用肥皂水嘗試，想看看能否幫助黛西把頭拔出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

只可惜，廢棄輪胎中間的洞口直徑非常短，想要伸進去後再出來，實屬不易。

（facebook@Franklinville Volunteer Fire Company）

因此，消防人員只好改變方法，將輪胎割開，這才成功幫助黛西脱身。

消防員拿來工具，把輪胎割開，才能救出狗狗。（facebook@Franklinville Volunteer Fire Company）

萬幸的是，黛西並沒有受傷，小傢伙很快就恢復了活潑好動的模樣。

輪胎要割開（facebook@Franklinville Volunteer Fire Company）

最後，也提醒各位鏟屎官，千萬要注意看管好家裏的狗狗，如果發生緊急情況，也要立刻求助。

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