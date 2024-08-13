好奇心極強狗狗 將頭鑽到輪胎中間 消防員這樣做才能救起牠
撰文：狗與愛的世界
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不久前，美國紐澤西州某消防局接到一民眾報案，稱家裏的狗狗「黛西」因為好奇把頭伸進了廢棄的輪胎裏面，結果現在頭被卡在裏面出不來了...
消防人員趕到場後，先是用肥皂水嘗試，想看看能否幫助黛西把頭拔出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
只可惜，廢棄輪胎中間的洞口直徑非常短，想要伸進去後再出來，實屬不易。
因此，消防人員只好改變方法，將輪胎割開，這才成功幫助黛西脱身。
萬幸的是，黛西並沒有受傷，小傢伙很快就恢復了活潑好動的模樣。
最後，也提醒各位鏟屎官，千萬要注意看管好家裏的狗狗，如果發生緊急情況，也要立刻求助。
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