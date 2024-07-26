主人外出時曾摸過其他狗狗　回家後遭愛犬貼臉審問：快說誰是小三

這天，日本妹子@sieteochoperro 收到了一張照片。去保養汽車的老公正坐在店裏，抱着一隻店狗。



他的手摸在對方的胸口上，看起來非常享受這甜蜜的相處時光。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

而狗子呢，也是乖巧的坐在老公的身上撒嬌，撫媚的依偎在身邊，側臉看起來很享受，認真的盯着外面看。

抱著小三，還要自拍留念？（x@sieteochoperro）

最搞笑的是，公然外遇的事情最後還是被家裏的狗子發現了。

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老公回家後，狗子馬上就聞出別隻狗的味道，把爸爸全身上下都審視過一遍。於是，牠只能吃醋的使出了貼臉攻擊，彷彿在努力的把自己的味道覆蓋上去。

回家後，爸爸便遭狗狗貼臉審問！（x@sieteochoperro）

不過有一說一，回家後的懲罰也太幸福了吧哈哈哈！

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