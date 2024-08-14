散步時遇上愛交朋友狗狗 為了能與路人可近距離打招呼牠竟這樣做
撰文：狗與愛的世界
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這天，日本一網友去街上散步，在經過一户人家門口時，突然聽到圍欄的草叢裏傳來了稀稀疏疏的聲音。
靠近一看，發現草叢裏面竟然跑出了一隻狗狗，牠可愛極了，就這樣探頭盯着網友，行為舉止看起來非常稀鬆平常，就好像常常會出來跟路人打招呼一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
從照片中可以看到，狗狗跳出來後趴在了柱子上面，方便自己可以跟每一個經過的人打招呼。
許多人看到後紛紛表示：
「如果經過別人家看到會和自己打招呼的狗狗，真的會被可愛到融化！」
「狗狗是不是在等主人回來啊？」
「我之前也遇過秋田犬會從柵欄伸出鼻子讓我摸摸，導致我之後每天都要先見見牠才能去學校...」
「真的又可愛又治癒！」
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