散步時遇上愛交朋友狗狗　為了能與路人可近距離打招呼牠竟這樣做

這天，日本一網友去街上散步，在經過一户人家門口時，突然聽到圍欄的草叢裏傳來了稀稀疏疏的聲音。



靠近一看，發現草叢裏面竟然跑出了一隻狗狗，牠可愛極了，就這樣探頭盯着網友，行為舉止看起來非常稀鬆平常，就好像常常會出來跟路人打招呼一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

每次經過時，狗狗都從草叢裏鑽出來。（x@alfi_le）

從照片中可以看到，狗狗跳出來後趴在了柱子上面，方便自己可以跟每一個經過的人打招呼。

為了能與路人好好打招呼，狗狗決定要趴到柱了上。（x@alfi_le）

許多人看到後紛紛表示：

「如果經過別人家看到會和自己打招呼的狗狗，真的會被可愛到融化！」

「狗狗是不是在等主人回來啊？」

「我之前也遇過秋田犬會從柵欄伸出鼻子讓我摸摸，導致我之後每天都要先見見牠才能去學校...」

「真的又可愛又治癒！」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】