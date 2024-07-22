柴犬聽到主人要去室內遛狗場時　秒露出燦爛笑容：可與朋友一起玩

日本一網友分享了一張超級可愛的照片。



這天，網友本打算開車帶着愛犬「小桃」出門，結果臨出發時，他突然想到可以帶牠去室內的遛狗場自在地散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬小桃最愛外出散步了（x@momonosekaiii）

而當小桃聽到目的地改為室內後，瞬間開心地揚起了嘴角。

齊來看看快樂的小桃，牠的開心真能感染人：

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賊賊的笑意根本就藏不住，彷彿已經等不及要去跟其他的狗狗同伴一起去玩了。

燦爛笑容藏不起來（x@momonosekaiii）

照片發出後，許多人也是紛紛評論：

「壓抑不住的笑臉。」

「主人看到小桃的表情，應該會馬上決定要去室內遛狗場了哈哈！」

「犀利的眼光～」

「幸福都寫在了臉上。」

「看起來就像是上班族在回家的路上被邀請喝一杯的臉～」



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