主子是否睡夠了？7個跡象告訴你貓咪沒睡飽：每天14小時是基本
撰文：聯合新聞網
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一般成年貓咪每天需要睡到14小時左右，睡眠不足可能會對牠們的健康和行為產生一些負面影響。但是貓咪無法開口抱怨說「我沒睡飽」，鏟屎官該如何判斷牠們是否有睡好呢？
日本寵物網《ねこちゃんホンポ》便分享貓咪沒睡飽常出現的7種跡象，幫助鏟屎官更好地照顧你的貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
寵物網指出，影響貓咪睡眠品質的原因很多，包括室溫過熱或過冷、家裡有訪客、施工裝潢聲，或是貓咪本身生病或受傷、心裡感到孤獨不安等，而當貓咪無法獲得足夠的休息，可能會出現7種異常行為：
主子每天都在睡？
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1. 動不動就發脾氣
2. 變得更調皮、愛惡作劇
3. 對家人或同居寵物出現攻擊性行為
4. 比平常更黏人或依賴人
5. 變得不愛曬太陽、只待在陰暗處
6. 睡一睡容易醒來
7. 食慾衰退
當貓咪睡眠不足時，鏟屎官應該做的是釐清影響貓咪睡覺的原因，盡可能排除所有可能的壓力源；如果貓咪是受到疾病或疼痛影響，首要任務就是就醫治療，早日康復才能睡得更香。
最後，主人平時給予貓咪足夠的關懷也很重要，陪貓咪玩耍、幫貓咪梳毛，讓貓咪獲得充足的安心感，也有助提升牠的睡眠品質。
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