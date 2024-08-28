三花貓霸氣睡餐桌遭貓奴叫醒 不爽表情惹熱議：肥美五花肉加餸
撰文：貓與愛的世界
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網友@oage_cat 家裏有一隻很可愛的三花「大毛」，牠是一隻有個性的貓咪，總會做出一些讓人哈哈大笑的事情。
這天，鏟屎官做好了一桌的餐品，正準備讓手機先吃的時候，卻發現大毛先上了桌，還正好就趴在了飯的旁邊，睡起了覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
鏟屎官就很無語，便把牠叫醒，說自己要吃飯。
齊來看看這隻肥美的三花貓生活日常：
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大毛就露出了非常不爽的表情，看樣子就像是在問：
「幹嘛叫醒我？」
看小貓咪這一臉沒好氣的樣子，評論區網友忍不住發聲了：
「趕走牠幹啥？貓貓給你加餐呢！主菜：三花小排…」
「這不得上去啃一口，竟然趕走牠！」
「多肥美的五花肉啊，吸溜……」
……好好好，你們也沒有放過牠！
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