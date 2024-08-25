正打算去收容所領養貓咪 卻意外地在雨中與待救小貓邂逅相遇
撰文：貓與愛的世界
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網友@Kotokotoneko 父母家的狗狗過世了，好朋貓非常難過，父母便提議再養一隻小貓給牠作伴。
但因為父母年紀大了，不具備領養條件，所以網友便決定作為擔保人幫他們領養一隻小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
就在她打算去參加領養活動的那天，突然下起了大雨。
網友發現了一隻小貓，一開始牠在馬路中間，可能是想找躲雨的地方，四處亂跑，最終不幸滑下河堤，躲到了排水管裏。
當天因為雨勢很大，加上河水洶湧，她沒有辦法救援，便在隔天和哥哥一起前往河堤救那隻小貓。
河堤很滑，貓貓躲得很深，哥哥滑繩索下去，網友在上面配合行動。
兩個人艱難地營救了7個多小時才將貓貓救了上來。
就這樣，小貓被網友父母收養了，重獲新生。
如今小貓的生活，已完全不同！
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而原住貓也很喜歡這個新朋友~
該說不說，老天鵝真的很會安排啊！
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