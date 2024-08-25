正打算去收容所領養貓咪　卻意外地在雨中與待救小貓邂逅相遇

網友@Kotokotoneko 父母家的狗狗過世了，好朋貓非常難過，父母便提議再養一隻小貓給牠作伴。



但因為父母年紀大了，不具備領養條件，所以網友便決定作為擔保人幫他們領養一隻小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

就在她打算去參加領養活動的那天，突然下起了大雨。

網友發現了一隻小貓，一開始牠在馬路中間，可能是想找躲雨的地方，四處亂跑，最終不幸滑下河堤，躲到了排水管裏。

一隻小貓躲到了排水管裏（x@Kotokotoneko）

當天因為雨勢很大，加上河水洶湧，她沒有辦法救援，便在隔天和哥哥一起前往河堤救那隻小貓。

前往河堤救貓（x@Kotokotoneko）

河堤很滑，貓貓躲得很深，哥哥滑繩索下去，網友在上面配合行動。

兩個人艱難地營救了7個多小時才將貓貓救了上來。

花了近7個小時，才順利將貓咪救起。（x@Kotokotoneko）

就這樣，小貓被網友父母收養了，重獲新生。

如今小貓的生活，已完全不同！

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而原住貓也很喜歡這個新朋友~

該說不說，老天鵝真的很會安排啊！

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