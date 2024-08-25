與貓咪同床共枕有甜蜜風險？除掉毛、過敏危機外還有不少潛藏問題

養貓已經逐漸成為現在很多家庭的幸福標配，而且隨着寵物的地位日趨提升，很多時候我們把牠們當「主子」來寵愛，甚至有很多人喜歡和自己的貓咪同牀共枕。



然而，與貓咪共寢其實是可能帶來一些健康風險的。今天我們展開聊聊吧~

想與可愛貓咪一起睡（波奇網提供）

一、容易引起過敏反應

小貓咪身上的毛髮、皮屑、唾液、尿液等都可能引起過敏反應，導致打噴嚏、流鼻涕、咳嗽、眼睛紅腫、皮膚瘙癢等症狀。

如果你本身就是過敏體質，或者對貓毛過敏，那麼跟貓一起睡覺就更容易引發過敏，甚至可能誘發哮喘等嚴重的呼吸道疾病。

貓咪這麼可愛（波奇網提供）

二、警惕貓哮喘

貓哮喘，學術上稱為「過敏性氣管炎」，是一種常見於貓咪的呼吸系統疾病。這種疾病通常是由過敏原引起的，如貓毛、花粉、塵蟎或香煙煙霧。貓咪患上哮喘後，其氣管會發生炎症，導致呼吸困難。

雖然理論上人類不會直接感染貓哮喘，但是，如果你經常和家裏的貓咪同牀共枕，那麼你就有很大的可能吸入這些過敏原，從而引發或加重貓哮喘。而且，一旦你對這些過敏原產生了敏感性，那麼即使你不再和貓咪同睡，也很難完全擺脱這些過敏原的影響。因為牠們會附着在你的衣物、傢俱、地毯等物品上，隨時可能觸發你的呼吸道反應。

過來親親（波奇網提供）

三.睡眠質量會下降

貓咪是夜行性動物，牠們的生物鐘跟人類不一樣，一般是在晚上比較活躍，白天則會一直睡覺。如果你跟貓一起睡覺，你可能會被貓的動靜、呼吸、體温等干擾，畢竟在夜裏醒來後，牠們活力四射，尤其清晨與黃昏時分，所以當你沉沉睡去時，牠懷着關切會過來喚醒你，阻止你享受懶牀的時光。

另外，小貓咪也可能會在你睡覺的時候跳到你的臉上、胸口、腹部等部位，給你帶來壓迫感和窒息不適感。

在身旁打呼嚕也很可愛（波奇網提供）

四.你會睡在貓毛裏

除了無毛貓以外，所有有毛髮的貓咪都有着不同的掉毛程度，有的貓咪掉毛還非常嚴重。

與貓咪一起睡覺的危害就是會弄了主人牀上一牀都是貓毛，有時候睡覺的時候還可能會不小心吃進貓毛。

一起睡（波奇網提供）

如果你一定要和貓咪睡覺的話，以下是一些可能會有幫助的建議：

1、與貓咪保持安全距離

一定要和跟貓咪同睡的話，主人要記得保持好安全距離哦，給貓咪騰出一些空間睡覺，這樣的話無論你怎麼轉身也不容易壓到小貓咪了。

不是說好要一起睡嗎？（波奇網提供）

2、勤換洗清洗牀品

為了鏟屎官和貓咪的健康，與貓咪同睡，一定要勤清洗牀品，這樣牀上不會囤積太多貓毛，更利於保持乾淨整潔。

陪睡的玩具很多（波奇網提供）

3、記得定期給貓咪驅蟲

即使貓咪常年在室內生活，也是會有幾率感染寄生蟲的。所以無論是否跟貓咪同睡，都要堅持定期給貓咪進行體內外驅蟲哦，畢竟有些寄生蟲的人畜共患的！

相親相愛（波奇網提供）

4、勤給貓咪梳毛、祛毛

如果你家貓咪掉毛很嚴重，那麼就要勤給貓梳梳毛，去掉一些浮毛和灰塵。同時給貓咪補充足夠的營養，比如魚油、益生菌等，可以有效改善貓咪掉毛嚴重的情況。

你睡我又睡（波奇網提供）

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