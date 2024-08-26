路邊救起一隻骨折流浪小貓　獸醫送上拳套助牠創生命奇蹟：幸運喵

兩個月前，一位網友發現路邊有一隻小貓，她叫了聲咪咪，小貓便朝着她爬了過來。



但靠近時卻發現，貓貓的前腿已經受傷了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

（Ellen Carozza）

網友意識到貓咪需要幫助，就將牠送到了專業的救助機構。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻貓名叫「寶寶」，牠身體瘦弱，身上長滿了蜱蟲，還有胃病、前腿骨折。

很快，寶寶接受了治療，並且戴上了「拳擊手套」。

（Ellen Carozza）

雖然前腿上了夾板，但對寶寶來說卻一點都不麻煩，牠適應地特別快。

還能帶着夾板跟其他小夥伴一起玩耍~

（Ellen Carozza）

大概過了幾周，寶寶似乎意識到自己快好了，牠偷摸摘下了夾板。

被鏟屎官質問夾板去哪裏的時候，小傢伙假裝什麼事都沒有發生。

寶寶：

「不知道哇！」

點擊圖片放大看，小貓咪被救起後的改變！

+ 5

後來，徹底恢復健康的寶寶展現出迷人的一面，並很快被收養了。

現在，小傢伙已經去新家啦~

真是個幸運又堅強的寶寶呢~

延伸閱讀：深夜遇陌生小貓抱大腿 命運隨即大改變 更赢得狗狗與奴才寵愛（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】