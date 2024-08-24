養了13年橘貓失蹤 正著急時發現牠在鄰居家偷窺自己：小丑竟是我
撰文：貓與愛的世界
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歪果網友@mal_photo_ 的家裏養了一隻小橘貓，彼此陪伴13年的時光。
小貓平時會去外面散步，但玩夠了就會回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天，她發現小貓沒有回來，甚至隔天也沒有回家…她非常擔心。
正準備去找貓的時候，突然發現不遠處的鄰居家有點不對勁，她家窗口上站着一隻貓，還跟自己家貓一模一樣。
又一隻有兩頭住家的貓咪，可惡！
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那隻小貓似乎很關注這裏，就那麼水靈靈地站在窗邊注視自己…
網友懷疑就是自家貓，但還是覺得有點不可思議，畢竟跟自家貓咋的也有13年的感情呢，牠咋可能拋棄自己去鄰居家呢。
但萬一呢？
於是，她去鄰居家問…發現雀實是自己的貓。而且這近10年的時光，小貓一直都往返自家和鄰居家…
所以，不是牠棄養鏟屎官，是牠本來就給自己找了倆鏟屎官！
網友：真相往往最傷人嗚嗚嗚嗚，我是小丑！
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