金毛對家中新安裝的電器感到極困惑　睜大眼緊盯著：這東西安全？

這天，外國一網友給家裏裝上了一個大頂扇，本來一切都好好的，結果沒想到的是，家裏的大金毛卻擔心壞了。



牠一直不停的抬頭看着上面的頂扇，似乎很擔心牠會掉下來...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

金毛尋回犬盯著這怪東西，它會掉下來嗎？（reddit）

媽，你從哪整了個這麼個東西回家！

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小傢伙不論在哪裏，目光永遠盯着頭上的頂扇。

甚至，有時還會看向網友，表情嚴肅又認真，似乎是在詢問：

這玩意，真的安全嗎？！

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咱就是説，也不怪狗子多想，畢竟家裏突然多出這麼個“龐然大物”，要想真的不擔心也不合理哈哈哈！

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