金毛對家中新安裝的電器感到極困惑 睜大眼緊盯著：這東西安全？
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
這天，外國一網友給家裏裝上了一個大頂扇，本來一切都好好的，結果沒想到的是，家裏的大金毛卻擔心壞了。
牠一直不停的抬頭看着上面的頂扇，似乎很擔心牠會掉下來...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
媽，你從哪整了個這麼個東西回家！
+7
小傢伙不論在哪裏，目光永遠盯着頭上的頂扇。
甚至，有時還會看向網友，表情嚴肅又認真，似乎是在詢問：
這玩意，真的安全嗎？！
+3
咱就是説，也不怪狗子多想，畢竟家裏突然多出這麼個“龐然大物”，要想真的不擔心也不合理哈哈哈！
延伸閱讀：美國小鎮超親人金毛犬成為狗鎮長 大量粉絲慕名而來帶動旅遊業（點擊連結看全文）
+5
膽小流浪狗被救起後顯得孤單 因一際遇戰勝恐懼從此開啟全新生活讓狗狗變身溫馴小天使 6招破解亂叫困擾 獎勵訓練很重要家中狗狗在說什麼？結合強大AI功能下 翻譯狗語聲GPT神器出現了頑皮狗精力太量盛 家裏墊子全都遭殃難逃一劫 網民：像世界末日萌系混血狗狗極可愛 黑色獨眼眼罩加翹鬍子竟與這品牌商標撞樣主人心臟病發倒地 7個月大小狗用這方法展開救援行動：是真英雄狗狗行為解碼：為什麼搖尾巴的狗不一定快樂？這些肢體語言你要知
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】