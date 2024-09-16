膽小流浪狗被救起後顯得孤單　因一際遇戰勝恐懼從此開啟全新生活

前一陣子，一隻名叫「亨利」的流浪狗被送去了一家收容所。



牠特別膽小，對周圍一切的人和物都極度不信任，每天都縮在角落裏，可憐又孤獨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

亨利特別膽小（狗與愛的世界提供）

於是，工作人員想了個好辦法。他們找來了一隻性格非常活潑的狗子「傑茜」過來幫忙。

傑茜熱情極了，一上來就主動來到了亨利的面前打招呼。

雖然一開始亨利也對這突如其來的一切感到手足無措，但很快牠就放下了心裏的戒備，與傑茜玩成了一團。

亨利與傑西相處得很好（狗與愛的世界提供）

在傑茜的努力下，亨利不僅戰勝了內心的恐懼，還勇敢的接受了許多未知的事情。

看來，不僅是兩腳獸，修狗也不能沒有朋友啊！

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