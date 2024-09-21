狗狗從你身邊走過卻沒多留一會？6大原因實在太有趣：眼神示意
撰文：聯合新聞網
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平時總是緊貼在身邊的愛犬，有時候會突然走到主人面前，冷冷地瞄了人一眼，然後又默默走掉，這個奇怪的行為看在我們眼裡難免會有點疑惑，不知道狗狗到底想幹嘛。
日本寵物網《わんちゃんホンポ》便指出狗狗此行為背後可能隱藏著可愛的6種理由，一起來看！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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1. 觀察主人
狗狗看似不經意路過主人面前，可能是在偷偷觀察主人的狀態，想知道主人還要多久才能散步、主人有沒有在偷吃好吃的。
2. 吸引注意
狗狗有時候會在主人看電視或煮飯時故意經過主人面前，可能是想引起主人注意、表達需求（如陪玩）。或許是狗狗過去曾經在主人忙碌時靠過去被拒絕了，所以才會選擇用這種間接的方式來吸引關注。
3. 被某物吸引
狗狗雖然走到主人眼前，但牠的注意力其實是集中在其他地方，例如窗外的聲音或氣味。此時若往狗狗的視線看過去，或許就可以知道牠被什麼東西吸引了。
4. 單純經過
狗狗走過主人面前，可能單純只是因為牠走到洗手間或睡床的路線必須要經過主人，背後其實沒有特別的隱藏含義。
5. 有事通知
當狗狗走到主人面前，看得出來有點興奮，可能是想通知主人「有人回家了」，因為牠已經提前聽到家人的車聲或腳步聲。
6. 告知動向
有些狗狗的活動時間很規律，主人也習以為常，狗狗便只會用一個會意的眼神跟主人說「我要去窗邊午睡囉」、「我要去玩玩具囉」。
下次發現狗狗從你面前走過，可以仔細觀察牠接下來的去向，或許就能猜對狗狗的想法喔！
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