送貨員看到客戶家中有巨型狗公仔盯著他？情緒穩定不亂吠原來是牠

是玩偶還是真狗？有外送員送餐到一戶人家，見到客廳沙發上有個巨大看似絨毛娃娃的東西，乍看分不清楚是玩具還是寵物，原來牠是一隻活生生的大狗，而且是情緒超穩定的愛爾蘭獵狼犬。



一名飼主分享，日前叫外送，外送員將餐點送到府，進屋時看到客廳沙發上蜷縮著一團毛茸茸的東西一動也不動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

送貨員以為沙發上是假狗。（小紅書）

一雙黑溜溜眼睛直盯著他看，一時無法分辨是活生生寵物還是單純玩偶，甚至直接詢問屋主

沙發上那個是真的嗎？

原來這隻大狗狗，是愛爾蘭獵狼犬！

飼主揭露那個是他養的愛爾蘭獵狼犬「Lucas」，他指出Lucas是出了名的情緒穩定，連外送小哥開門進來都不一定會動最多就是看看，可能因為自身體型較大，很多動靜對牠來說都沒啥影響，裝得好就像一隻假狗。

飼主表示Lucas是個性溫柔又憨傻的大男孩，即使體型具絕對優勢，被其他狗狗兇他會默默離開，即使被追也只會一邊虛張聲勢一邊逃。Lucas曾經被其他狗主動攻擊咬傷卻完全沒有反擊，只有在狗狗朋友被霸凌或是主人被其他狗兇才會挺身而出保護。

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