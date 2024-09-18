狗狗散步時愛檢空瓶子 爸媽回收後更以牠名義捐出助動保團體
撰文：狗與愛的世界
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網友家的狗狗「Finn」平時很喜歡咬玩具，但比起咬玩具，它更多的時候會去咬空的塑料瓶或者是鐵鋁罐。
每次出去散步，Finn就會在路上搜集各種瓶子，然後將它們交給主人保管。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這樣做，不僅可以幫忙清理路上的垃圾，還可以將瓶子拿去回收中心，換取現金或者是小獎勵。
愛回收的狗狗，更能幫助到動保團體：
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而這些資金也是有大用途的。主人會將這些所得以Finn的名義交給動物救援中心，以此來幫助更多需要幫助的流浪動物。
愛的循環其實可以很簡單，只要我們一起努力，這個世界也會變得更加美好...
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