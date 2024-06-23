從收容所領養狗狗後 牠1個舉動令網民動容：眼裏滿是感激~謝謝你
撰文：狗與愛的世界
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不久前，網友@abigailada12 領養了一隻流浪狗，並給牠取名為「洛基」。
在從收容所回家的路上，洛基似乎也知道自己有家了，牠緊緊的用爪子牽着自己的新主人，眼神裏充滿了感激，彷彿是在説：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
謝謝你帶我回家！
事後，網友也分享了自己遇見洛基的經過。
她在收容洛基的動保組織裏的獸醫診所工作，一開始，洛基病得很重，需要等治療結束才能被領養。
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結果沒想到的是，在這段時間的接觸後，網友愛上了這隻狗狗，於是在和家人商量後，便把牠領養回了家。
以後的日子，洛基一定要幸福喔！
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