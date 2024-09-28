iPhone 4S被鎖起10年　解鎖後女子第一時間開啟相簿與離世貓相聚

一名女子的iPhone 4S因為密碼輸不進去慘遭鎖機十年，日前女子終於等到十年解鎖大限，一解鎖手機看到的是已故愛貓的照片與影片，不少網友眼眶含淚表示「貓咪如果在喵星有知，一定很慶幸自己的飼主長大成人了」。



苦等10年，便是想再次看到已離世貓咪照片。（抖音@伊娜娜）

抖音一名知名網紅COSER「伊娜娜」日前貼出一段影片，表示自己的iPhone 4S因為之前密碼輸入不進去所以被鎖機了十年，如今十年過去了，他也買來了當時的插頭準備解鎖自己的舊手機，好不容易等到這天讓她感到非常期待，最後手機也成功解鎖，映入眼簾的是伊娜娜飼養已經過世、從小養到大的愛貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片，細看鎖起10年的回憶：

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伊娜娜表示，之所以這隻iPhone 4S放了十多年都沒丟，就是因為捨不得裡面的資料，尤其是已經過世的愛貓有很多的照片跟影片都在裡面，

我選擇乾等十年真的值得了。

伊娜娜將影片上傳到抖音後吸引超過百萬人一起和她回顧這十年來有愛貓相伴的時光，網友留言表示：

「貓咪：小奴才你終於長成大人了」、

「保留舊手機也等於保留了對已逝毛孩的回憶」、

「貓咪好漂亮，看到已故的貓貓出現眼眶濕濕的」、

「虎斑貓：當我們再次對看，你已經是個成年人了」。



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