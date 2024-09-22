帶虎斑貓去做身體檢查結果出現尷尬事　媽媽寫信道歉更送上貓咪照

撰文：貓與愛的世界
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最近，網友@hthemermaid 帶自家的兩隻小貓→→黑貓星雲和虎斑貓加莫拉去醫院做體檢。

可能是小朋友都怕醫生，加莫拉立刻就躲到了醫生電腦的後面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪最怕看獸醫了（tiktok@hthemermaid）

而星雲…選擇面壁思過，這讓網友異常無語和尷尬！

然而更尷尬的還在後面，在抓星雲體檢的時候，牠非常生氣，把醫生咬了。

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網友更愧疚了，於是她回家後，決定給獸醫寫一封卡片來表達歉意。

卡片上放了星雲的照片，並寫了這樣一段話：

對不起，我咬了你，也咬了我媽媽！

咱就是說，誰能扛得住小貓比心啊！

原諒牠！

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投餵流浪貓漸生感情　想帶回家時才發覺是渣貓：自己連小三都不如液體貓睡夢中掉出貓窩　不可思議睡姿引網民熱議：流動性也太強老貓遭主人棄養變得不再信任何人　在真愛包圍下牠迎來幸福新生活救起嬌弱70克小黑貓後　被愛包圍秒脫變　網民：牠的嘴唇很性感頑皮貓精力充沛破壞護欄逃出家門　結果夜深時份用這特殊方法回家去散步結果家裏多了新成員　女兒嬰兒車變貓咪救護車　結局很有愛

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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