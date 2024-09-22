帶虎斑貓去做身體檢查結果出現尷尬事 媽媽寫信道歉更送上貓咪照
撰文：貓與愛的世界
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最近，網友@hthemermaid 帶自家的兩隻小貓→→黑貓星雲和虎斑貓加莫拉去醫院做體檢。
可能是小朋友都怕醫生，加莫拉立刻就躲到了醫生電腦的後面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
而星雲…選擇面壁思過，這讓網友異常無語和尷尬！
然而更尷尬的還在後面，在抓星雲體檢的時候，牠非常生氣，把醫生咬了。
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網友更愧疚了，於是她回家後，決定給獸醫寫一封卡片來表達歉意。
卡片上放了星雲的照片，並寫了這樣一段話：
對不起，我咬了你，也咬了我媽媽！
咱就是說，誰能扛得住小貓比心啊！
原諒牠！
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