液體貓睡夢中掉出貓窩　不可思議睡姿引網民熱議：流動性也太強

網友@omochi_nam01家裏養了很多很多貓咪，所以對於小貓的各種形態，他都見怪不怪。



但沒想到的是：一貓更比一貓怪！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

再次證明貓咪是用液體？（@omochi_nam01）

他最近新養了一隻3個月大的小貓「糰子」，這天和另外一隻貓貓一起在貓窩睡覺的時候突然就「流」出了貓窩！

貓咪流出貓窩了

只見：糰子一半身子在窩裏，一半在地上，手還伸的筆直。

整隻貓看起來就特別的長，像是雪貂一樣。

糰子的睡姿也引起了很多人討論：

「這貓的流動性也太強了吧！」

「牠好像一個關掉鬧鐘繼續睡覺的人！」

「看起來像剛接送玩女兒下課的我……」



小貓的生活日常，當然就是睡！

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……果然，貓是液體，石錘了！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】