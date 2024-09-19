液體貓睡夢中掉出貓窩 不可思議睡姿引網民熱議：流動性也太強
撰文：貓與愛的世界
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網友@omochi_nam01家裏養了很多很多貓咪，所以對於小貓的各種形態，他都見怪不怪。
但沒想到的是：一貓更比一貓怪！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
他最近新養了一隻3個月大的小貓「糰子」，這天和另外一隻貓貓一起在貓窩睡覺的時候突然就「流」出了貓窩！
貓咪流出貓窩了
只見：糰子一半身子在窩裏，一半在地上，手還伸的筆直。
整隻貓看起來就特別的長，像是雪貂一樣。
糰子的睡姿也引起了很多人討論：
「這貓的流動性也太強了吧！」
「牠好像一個關掉鬧鐘繼續睡覺的人！」
「看起來像剛接送玩女兒下課的我……」
小貓的生活日常，當然就是睡！
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……果然，貓是液體，石錘了！
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