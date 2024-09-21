投餵流浪貓漸生感情　想帶回家時才發覺是渣貓：自己連小三都不如

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~最近刷到一個帖子，我真的笑死！



事情要從去年冬天說起：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@氣氣 喜歡貓，可惜貓運一般，附近的流浪貓都不願意接近她……導致她一直沒能跟這些野生咪交上朋友。

直到一天夜裏，她遇到一隻親人的小狸花，圍着她不停地喵喵叫。網友受寵若驚，立馬分了牠一塊炸雞。

流浪貓吃完東西，頭也不會便走了去。（抖音＠氣氣）

結果貓吃完炸雞就跑了，並沒有跟她友好交流的意思。

誰懂啊家人們，大半夜碰上小貓演員了！網友欲哭無淚。

痴心錯配（抖音＠氣氣）

可沒過多久，這隻小貓，寒冬臘月地跑到她家大門口窩着，像是「乞討」。

網友麻麻看見，說這貓好胖不像流浪貓，應該是別人散養的貓！

她不信，分明就是隻可憐巴巴的流浪貓。

今天流浪貓餓了？（抖音＠氣氣）

所以，平時小貓來找她蹭飯，她都管夠。

如果碰上雨雪天，貓好幾天沒來，她還會擔心，怕貓貓挺不過去。

一來二去，網友和小狸花的關係越來越好：

會一起玩耍；

一起睡覺；

平時在村裏遇見也會打招呼，叫牠來家裏吃飯；

小貓吃飽了會蹭蹭網友媽媽；

甚至跟姥姥玩捉迷藏……彷彿是家裏的一份子。



+ 5

可就算這樣，小貓也沒有留下來的意思，牠像是曠野的風，追求自由……

額，說太文藝了，用一個詞形容就是→→吃飽無情

這貓就是浪子，誰也留不住。（抖音＠氣氣）

網友卻不介意，社交平台上記錄的全是牠。

與貓咪的日常紀錄。（抖音＠氣氣）

結果有一天，幸福且平靜的生活被打破了！

網友跟貓玩的時候，碰到一個小姑娘。對方指着貓說：「這不是我們家貓嗎？」

網友不信，理直氣壯地表示：「牠不是流浪貓嗎？每天都這個時候來我家吃飯！」

小姑娘解釋：「我奶奶也每天餵牠，牠天天來我家吃飯，然後出去玩！」

不僅如此，後續又陸陸續續有好幾個人跟她說貓是自己家的。網友後知後覺：「我是被貓渣了？」

擔她仍堅信這是隻流浪貓，頂多算是吃百家飯長大的流浪貓。

網友更愛牠了，一心想當浪子小貓心裏的白月光硃砂痣！

又過了一段時間，網友看到牠跑到一個人家裏，於是走過去叫牠，可一向乖巧的小狸花，卻咋叫都不出來。

那家主人倒是出來了，說：「這貓是我家的。」

網友尋思：嚯，又一個被渣的圖片，甚至在心裏偷偷嘲笑他。

誰知……人家真的是貓主人哈哈哈哈。

貓是他們特意抱回來的，從小養的，可以出門溜達。

網友心態炸了，突然想起小貓之前的奇怪之舉：

到點就走，絕不留宿；

陰雨天不來，晴天才出現；

……全身很乾淨，胖乎乎的，整天在外面跑卻沒有寄生蟲。



好消息：自己不是小三；壞消息：可能是小四？小五？還是…小六？這不小丑了嗎？

所以……

小貓到點就走，是因為→→晚上得回家。

天氣不好不來，是因為→→天太熱，貓要在家裏吹空調，天太冷要窩在家裏烤火。

長得胖，是因為→→家裏吃正餐，外面吃加餐。

至於沒有寄生蟲……你心裏最清楚哈哈哈。

明顯就是，大家都待牠很好。（抖音＠氣氣）

大家都笑你，偏偏你最好笑：

網友媽媽一開始說這貓是有主人的，她非不信，給全家洗腦，讓全家都認為牠是流浪貓。

所以，也不能怪貓太渣吧！

主要是人類太愛腦補，整件事總結下來，咋說呢？

被貓信任的感覺可真好～哈哈哈哈哈哈哈哈哈！

延伸閲讀：養了13年橘貓失蹤 正著急時發現牠在鄰居家偷窺自己：小丑竟是我（點擊連結看全文）

+ 22

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】